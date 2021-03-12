Через сніг та аварії: Київ паралізували масштабні затори – відео

Джерело:24 канал
Наприкінці останнього робочого дня тижня у Києві водіїв чекав неприємний сюрприз у вигляді погіршення дорожніх умов та масштабних заторів.
Снігопад, який обрушився на столицю вдень, ввечері призвів до того, що рух фактично всіма дорогами міста було паралізовано. Комунальники фізично не встигли адекватно розчистити всі транспортні артерії Києва, тому автовласники вимушені значно знизити швидкість.
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Поліцейські, які працюють на місцях аварій, намагаються якомога скоріше закінчити свою роботу, аби відновити рух на проблемних ділянках доріг.
Крім того, страждають від негоди й кияни, які не мають власного транспорту. Традиційно під час транспортного колапсу злетіли цінники на таксі.
Дивіться відео аварії на вулиці Івана Виговського у Києві:
Попри складну ситуацію на дорогах є й ті водії, які нахабно порушують правила дорожнього руху, наражаючи всіх на небезпеку.
Дивіться відео з маршруткою, яка об'їжджає затор тротуаром у Києві:
Де у Києві важко проїхати ввечері 12 березня: