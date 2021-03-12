Через сніг та аварії: Київ паралізували масштабні затори – відео

Наприкінці останнього робочого дня тижня у Києві водіїв чекав неприємний сюрприз у вигляді погіршення дорожніх умов та масштабних заторів.

Снігопад, який обрушився на столицю вдень, ввечері призвів до того, що рух фактично всіма дорогами міста було паралізовано. Комунальники фізично не встигли адекватно розчистити всі транспортні артерії Києва, тому автовласники вимушені значно знизити швидкість.

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До того ж, серйозні затори спровокували численні аварії, кількість яких значно збільшилася.

Поліцейські, які працюють на місцях аварій, намагаються якомога скоріше закінчити свою роботу, аби відновити рух на проблемних ділянках доріг.

Крім того, страждають від негоди й кияни, які не мають власного транспорту. Традиційно під час транспортного колапсу злетіли цінники на таксі.

Дивіться відео аварії на вулиці Івана Виговського у Києві:

Попри складну ситуацію на дорогах є й ті водії, які нахабно порушують правила дорожнього руху, наражаючи всіх на небезпеку.

Дивіться відео з маршруткою, яка об'їжджає затор тротуаром у Києві:

Де у Києві важко проїхати ввечері 12 березня:

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Вулиця Вадима Гетьмана;

Чоколівський бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Миколи Трублаїні;

Вулиця Симиренка;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Короленківська;

Вулиця Миколи Грінченка;

Бульвар Лесі Українки;

Бульвар Тараса Шевченка;

Вулиця Жилянська;

Вулиця Саксаганського;

Вулиця Володимирська;

Вулиця Коцюбинського;

Вулиця Бульварно-Кудрявська;

Вулиця Ярославів Вал;

Вулиця Велика Житомирська;

Набережне шосе;

Володимирський узвіз;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Костянтинівська;

Вулиця Глибочицька;

Вулиця Січових Стрільців;

Вулиця В'ячеслава Чорновола;

Вулиця Іллєнка;

Вулиця Олени Теліги;

Вулиця Дегтярівська.



Де у Києві 12 березня грудня затори / Скриншот Google Maps