Кличко назвав дату засідання комісії щодо продовження локдауну в Києві

Посадовці з комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядатимуть ситуацію щодо поширення COVID-19. Після аналізу всіх показників чиновники вирішать подальшу долю посиленого карантину у Києві.

За словами мера столиці, обмеження червоної зони оголошували до 16 квітня. Однак дію цих обмежень цілком можуть продовжити на невизначений термін.

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Віталій Кличко назвав ситуацію з поширенням COVID-19 важкою, оскільки рівень захворюваності досі залишається високим.

Як у Києві протидіють SARS-CoV-2

Подальше рішення щодо карантинних обмежень у Києві прийматимуть на засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Це питання посадовці обговорюватимуть 14 квітня.

Через вкрай важку ситуацію у лікарнях у середині березня влада столиці вирішила вжити заходи:

з 20 березня у Києві запровадили заборони, які прописані у червоній зоні карантину;

підготували додаткові ліжка для прийому хворих;

продовжили забезпечувати лікарні медикаментами та киснем;

Чи продовжать локдаун у Києві

Про можливість продовження посилених карантинних заходів у столиці представники влади казали з самого початку їх дії. Посадовці стверджують, що рішення про роботу громадського транспорту відкриття дитячих садочків та навчальних закладів прийматимуть, на основі показників госпіталізації та коефіцієнта кислородності у Києві станом на 12 квітня.