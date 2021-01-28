Прокурори Васильківського району Київської області скерували провадження щодо діяльності великого угрупування у Білій Церкві та на околицях. Серед злочинів, які інкримінують обвинуваченим – розбій, вимагання, викрадення машин та інші правопорушення. Серед бандитів начебто був і колишній шеф місцевої поліції.

Джерело: пресслужба Офісу Генерального прокурора Створив банду, за даними слідства, відомий на Білоцерківщині кримінальний авторитет. До угрупування входило 16 зловмисників, серед яких – колишній керівник Білоцерківського відділу поліції. Дивіться також Військового, якого понад 3 тижні шукали на Київщині, знайшли вбитим: фото Колишній поліцейський нібито виконував роль посібника у вимаганнях, а також займався так званим "кришуванням" поплічників.

До угрупування входило 16 осіб / Фото пресслужби Офісу генпрокурора До угрупування входило 16 осіб / Фото пресслужби Офісу генпрокурора Що відомо про діяльність великої банди у Білій Церкві Як кажуть працівники прокуратури, банда складалася з 5 організованих груп, в яких всі ролі були чітко розподілені.

Зловмисники вчиняли розбійні напади, відбирали машини та вимагали готівку у мешканців району. Людям вони погрожували фізичною розправою. Також обіцяли шкодити й родичам потерпілих.

Загалом слідчі встановили 13 епізодів за участю обвинувачених.

Гроші від злочинної діяльності члени угрупування віддавали до "общаку". Розподіляв їх лідер банди.

Члени угрупування були добре озброєні / Фото пресслужби Офіса генпрокурора Затримали зловмисників ще кілька років тому. За час досудового розслідування поліцейські зібрали достатню кількість доказів причетності зловмисників до цілого ряду злочинів.

Одна з автівок членів банди / Фото пресслужби Офіса генпрокурора