Банду, яку "кришував" екскерівник поліції району, судитимуть на Київщині: фото

28 січня 2021 , 14:08
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Прокурори Васильківського району Київської області скерували провадження щодо діяльності великого угрупування у Білій Церкві та на околицях. Серед злочинів, які інкримінують обвинуваченим – розбій, вимагання, викрадення машин та інші правопорушення. Серед бандитів начебто був і колишній шеф місцевої поліції.

Джерело: пресслужба Офісу Генерального прокурора

Створив банду, за даними слідства, відомий на Білоцерківщині кримінальний авторитет. До угрупування входило 16 зловмисників, серед яких – колишній керівник Білоцерківського відділу поліції.

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Колишній поліцейський нібито виконував роль посібника у вимаганнях, а також займався так званим "кришуванням" поплічників.


До угрупування входило 16 осіб / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

Що відомо про діяльність великої банди у Білій Церкві

  • Як кажуть працівники прокуратури, банда складалася з 5 організованих груп, в яких всі ролі були чітко розподілені.
  • Зловмисники вчиняли розбійні напади, відбирали машини та вимагали готівку у мешканців району. Людям вони погрожували фізичною розправою. Також обіцяли шкодити й родичам потерпілих.
  • Загалом слідчі встановили 13 епізодів за участю обвинувачених.
  • Гроші від злочинної діяльності члени угрупування віддавали до "общаку". Розподіляв їх лідер банди.


Члени угрупування були добре озброєні / Фото пресслужби Офіса генпрокурора

Затримали зловмисників ще кілька років тому. За час досудового розслідування поліцейські зібрали достатню кількість доказів причетності зловмисників до цілого ряду злочинів.


Одна з автівок членів банди / Фото пресслужби Офіса генпрокурора