Банду, яку "кришував" екскерівник поліції району, судитимуть на Київщині: фото

14:08

Прокурори Васильківського району Київської області скерували провадження щодо діяльності великого угрупування у Білій Церкві та на околицях. Серед злочинів, які інкримінують обвинуваченим – розбій, вимагання, викрадення машин та інші правопорушення. Серед бандитів начебто був і колишній шеф місцевої поліції.