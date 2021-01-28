Банду, яку "кришував" екскерівник поліції району, судитимуть на Київщині: фото

Прокурори Васильківського району Київської області скерували провадження щодо діяльності великого угрупування у Білій Церкві та на околицях. Серед злочинів, які інкримінують обвинуваченим – розбій, вимагання, викрадення машин та інші правопорушення. Серед бандитів начебто був і колишній шеф місцевої поліції.
Джерело: пресслужба Офісу Генерального прокурора
Створив банду, за даними слідства, відомий на Білоцерківщині кримінальний авторитет. До угрупування входило 16 зловмисників, серед яких – колишній керівник Білоцерківського відділу поліції.
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Члени угрупування були добре озброєні / Фото пресслужби Офіса генпрокурора
Затримали зловмисників ще кілька років тому. За час досудового розслідування поліцейські зібрали достатню кількість доказів причетності зловмисників до цілого ряду злочинів.
Одна з автівок членів банди / Фото пресслужби Офіса генпрокурора