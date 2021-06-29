У поверхневих водах річкового басейну виявили 161 забруднювач. Мовиться, зокрема, про гербіцид атразин, а також метали кадмій і нікель. Про це свідчать результати відповідного аудиту.

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Показники якості води у Дніпрі погіршуються. У річці значно перевищений вміст сільськогосподарських отрутохімікатів та фармацевтичних препаратів, синтетичного мускусу й важких металів – цинку та міді, а також ртуті.

Водночас цвітіння Дніпра спричиняє масовий мор риби. Все це супроводжується обмілінням річки, яке відбувається внаслідок відсутності днопоглиблювальних робіт, які здійснювались при використанні річки як транспортної артерії.

Зверніть увагу! Підсумовуючи все це, екологічний стан річкового басейну Дніпра екологи називають фактично катастрофічним.

Можуть бути значні видатки на держбюджет

На екологічне оздоровлення Дніпра та поліпшення якості питної води протягом 4 років спрямували лише 4,2 мільйона гривень. Це дозволило провести моніторинг стану навколишнього природного середовища й забезпечити розвиток інформаційних систем екологічного менеджменту.

Водночас використання басейну водойми протягом 2017 – 2020 років принесло бюджету України понад 100 мільярдів гривень. Обсяг водозабору із Дніпра складає 7,4 мільярдів кубічних метрів щороку, або 78,7% забору із поверхневих водних об'єктів України.

Якщо екологічна ситуація в басейні річки не поліпшиться, вода і надалі забруднюватиметься. Виникне необхідність її повного очищення,

– мовиться у повідомленні.

Це спричинить значні навантаження на державний бюджет. Витрати за цим напрямом можуть збільшитися у понад 2 тисячі разів за передбачені видатки.

Екологічне оздоровлення Дніпра: