За минулий рік столична підземка не була порожньою, але у порівнянні зі звичайним для Києва життям пасажиропотік дуже сильно впав. Впродовж 12 місяців 2020 метро скористалися 279 мільйонів 484 тисячі людей.

У 2019 році ця позначка була набагато вищою – 495 мільйонів 300 тисяч пасажирів. Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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За його словами, настільки серйозне падіння кількості перевезених людей сталося через епідемію коронавірусу.



Які станції київського метро були найбільш завантаженими у 2020 році



Беззаперечним лідером за пасажиропотоком є станція "Академмістечко". Нею скористалися 12,5 мільйона людей.

На другому місці опинилася "Лісова" – 11 мільйонів 560 тисяч пасажирів.

Ці станції користуються такою популярністю через те, що розташовані на околицях Києва. Ними здебільшого користуються мешканці столичної агломерації, які щодня їздять на роботу до Києва.

Менше всього пасажирів зафіксували на станції "Дніпро". Нею скористувалися лише 555 тисяч людей.

Червона гілка у лідерах

18 станціями Святошинсько-Броварської лінії метро скористалися 114 мільйонів пасажирів.

Другою за завантаженістю лінією є Оболонсько-Теремківська. Потяги на ній перевезли 97,7 мільйона людей.

Значно менше користувалися кияни та мешканці міста Сирецько-Печерською лінією. За рік на ній перевезли 67,8 мільйона пасажирів.