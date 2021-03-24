Справу про розтрату фінансів з державного бюджету розслідує СБУ. За попередньою інформацію, депутати київської обладміністрації провернули оборудку з нерухомістю у столиці. Нині її розслідують у Київській прокуратурі.

Працівники СБУ передали будинок в центрі Києва в оренду комунальникам за мінімальну суму. А здавали його приватним підприємцям у суборенду за значні гроші. Актуально Будували велопарковки: двох львів'ян підозрюють у розкраданні 1,35 мільйона гривень – фото Що встановили оперативники СБУ Оборудку організували 4 начальники, одного з держдепартаментів київської обласної адміністрації. Вони працювали в установі в різні часи.

Будинок в самому центрі столиці вони передали комунальникам в оренду. Площа приміщення сягала 2 тисячі квадратних метри.

А вартість оренди за цей будинок становила 1 гривню на рік. Така "оренда" відбувалась з 2000 року.

Підприємцям вони задавали площі у суборенду за ринковими цінами. Різницю, звичайно, привласнювали.

Перевірки документації підтвердили це. Наразі в СБУ мовиться про збитки у 232 мільйони гривень.

Будівля, яку експосадовці здавали в оренду / фото СБУ Кого звинувачують у цьому правопорушенні Оголошено про підозру 4 екскерівникам департаменту столичної ОДА. Їм інкримінують службову недбалість. Справи двох із них ще розглядають: Директора комунального підприємства підозрюють у виведенні коштів на додаткові рахунки.

Інший екскерівник цього відомства нині є чинним депутатом Житомирської міськради. Його звинувачують у привласненні та розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі триває досудове слідство. До теми СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: закидають створення збройних формувань

Один з фігурантів справи, яким висунули підозру / фото СБУ