На 8 Березня у Києві заплановано безліч цікавих акцій та заходів. То ж, серед багатьох варіантів проведення часу можна обрати саме такий, що буде відповідати будь-яким вимогам.

Більшість заходів, що заплановані на 8 березня у столиці, відбуватимуться ввечері. Проте варіантів для гарного проведення часу вдень також вистачатиме.

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Які заходи заплановані у Києві на Восьме березня

З 8:00 до 12:00 у Гідропарку можна політати на повітряній кулі, насолодитися дивовижним краєвидом Києва та його околиць з висоти кількох сотень метрів.

В будь-який час з 10:00 до 20:00 можна відвідати Зимову Країну на ВДНГ. Окрім фудкорту, ярмарки та квест-атракціонів тут працюватиме ковзанка, яку святково прикрасять.



8 Березня у Києві можна покататися на ковзанках / Фото ВДНГ

Жінкам, які активно борються за власні права, представниці феміністичного руху пропонують доєднатися до Маршу жінок, який розпочнеться о 13:00 на Михайлівській площі.

Цього року марш пройде під гаслом "У пандемії жіноче обличчя". Організаторки акції хочуть звернути увагу суспільства на зростання випадків домашнього насильства, погіршення умов праці та інші проблеми, які додатково принесла пандемія жінкам.



У Києві пройде Марш жінок / Фото "Повага"

Для тих, хто полюбляє культурні і світські раути, ввечері відбудуться багато концертів та вистав. Зокрема, у палаці Україна о 19:30 виступатиме балет "Сухішвілі".



"Сухішвілі" у Києві / Фото concert.ua

Для насолоди не очей, а слуху в Будинку архітектора пройде концерт "Музичні історії кохання", де з 19:00 гратимуть всесвітньо відомі хіти Армстронга, Фіцджеральда, Сінатри та інших виконавців.



У Києві 8 Березня звучатимуть всесвітньо відомі хіти / Фото concert.ua

А тих, хто хоче розслабитись та посміятись у 32 Jazz Club о 17:00 очікує Stand Up концерт Women’s day.



У Києві відбудеться святковий Stand UP / Фото karabas

Звісно ж, крім культурних заходів всіх бажаючих можуть смачно нагодувати у київських ресторанах, більшість з яких також підготуються до святкового дня. Втім, краще забронювати столики заздалегідь.