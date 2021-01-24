В зоні митного контролю аеропорту "Бориспіль" київські митники вилучили 205 кілограмів турецького одягу, виготовленого під марками відомих світових брендів. Товари виявили під час сканування багажу пасажирів зі стамбульського рейсу.

Всі 9 виявлених валіз з одягом та сумками належать громадянину Азербайджану. Про це інформує у фейсбуці пресслужба Київської митниці. Читайте також Маскували під біжутерію: у Вінницю з Індії поштою відправили 23 діаманти – фото Що повідомили митники Авіапасажир, який має дозвіл на проживання в Україні, прилетів зі Стамбулу в аеропорт "Бориспіль" і мав трансфером відлітати до Одеси.

Для проходження митного контролю чоловік обрав спрощену систему "зелений коридор".

Це мало б означати, що у нього не було товарів, сумарна вартість яких перевищувала б еквівалент у 1000 євро. Саме на цю суму українське законодавство дозволяє ввозити підакцизні товари без письмового декларування та сплати передбачених законодавством митних платежів.

Однак, під час сканування київські митники виявили у його валізах 351 одиницю одягу, зокрема, светри та пальта, а також сумки з логотипами Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, Prada й Calvin Klein.

Ці товари громадянин Азербайджану фактично намагався ввезти в Україну без оподаткування, оскільки письмової декларації він не заповнював і перед початком митного контролю за консультацією не звертався.

На іноземця склали протокол про порушення митних правил, а товари вилучили до винесення судом рішення у справі. В аеропорту "Бориспіль" одяг, підроблений під відомі світові бренди / Фото Київської митниці