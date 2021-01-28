У головній повітряній гавані України запарацював пункт тестування пасажирів на коронавірусну інфекцію. Кожен бажаючий може за гроші отримати результати експрес аналізу, або навіть здати ПЛР-тест.

Джерело: пресслужба аеропорту "Бориспіль" Пункт тестування розмістили на другому поверсі терміналу D. Він працює цілодобово. Дивіться також Від коронавірусу помер ексначальник поліції Львівщини Василь Пісний Вартість експрес-тесту наразі складає від 700 до 800 гривень. ПЛР обійдеться дорожче – від 890 до 1400. Тести не для всіх країн Біоматеріал збирають працівники медпункту аеропорту, а от тестуванням займаються різні медичні лабораторії. Кожен пасажир може обрати потрібну йому компанію, яка й зробить аналіз. Саме цим обумовлені різні ціни на тести. Довідка, яку отримують пасажири, оформлена як українською, так і англійською. Тобто документ вважатимуть дійсним в інших державах.

Втім, результати експрес-тестів ніяк не допомагатимуть відвідувати більшість країн світу, оскільки вони приймають лише людей, які здавали аналізи методом ПЛР.

Проходити експрес-тести необхідно лише для польотів у Нідерланди або з пересадкою в аеропорту Амстердама. Аналіз при цьому треба здати не більше ніж за 4 години до вильоту. Але при цьому уряд Нідерландів вимагає від пасажирів пройти ПЛР-тест перед вильотом.

Результати експрес-тестів пасажири можуть отримати вже за 20 хвилин після здачі. Скільки часу займатиме аналіз методом ПЛР, невідомо.