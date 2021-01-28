В аеропорту "Бориспіль" почали тестувати пасажирів на COVID-19
Пасажирів почали тестувати на COVID-19 у "Борисполі" / пресслужба аеропорту "Бориспіль"
У головній повітряній гавані України запарацював пункт тестування пасажирів на коронавірусну інфекцію. Кожен бажаючий може за гроші отримати результати експрес аналізу, або навіть здати ПЛР-тест.
Джерело: пресслужба аеропорту "Бориспіль"
Пункт тестування розмістили на другому поверсі терміналу D. Він працює цілодобово.
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Вартість експрес-тесту наразі складає від 700 до 800 гривень. ПЛР обійдеться дорожче – від 890 до 1400.
Тести не для всіх країн
Біоматеріал збирають працівники медпункту аеропорту, а от тестуванням займаються різні медичні лабораторії. Кожен пасажир може обрати потрібну йому компанію, яка й зробить аналіз. Саме цим обумовлені різні ціни на тести.
- Довідка, яку отримують пасажири, оформлена як українською, так і англійською. Тобто документ вважатимуть дійсним в інших державах.
- Втім, результати експрес-тестів ніяк не допомагатимуть відвідувати більшість країн світу, оскільки вони приймають лише людей, які здавали аналізи методом ПЛР.
- Проходити експрес-тести необхідно лише для польотів у Нідерланди або з пересадкою в аеропорту Амстердама. Аналіз при цьому треба здати не більше ніж за 4 години до вильоту. Але при цьому уряд Нідерландів вимагає від пасажирів пройти ПЛР-тест перед вильотом.
- Результати експрес-тестів пасажири можуть отримати вже за 20 хвилин після здачі. Скільки часу займатиме аналіз методом ПЛР, невідомо.
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