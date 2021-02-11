В аеропорту Києва вилучили контрабанду цигарок з ОАЄ: везли товар на 10 мільйонів

Через аеропорт "Бориспіль" намагалися ввезти контрабандні цигарки вартістю близько 10 мільйонів гривень. Про це 11 лютого повідомили правоохоронці.

За даними слідства, до України з Об’єднаних Арабських Еміратів через Міжнародний аеропорт "Бориспіль" контрабандою ввезено понад 10 тонн тютюнових виробів під виглядом споживчих товарів та ретельно приховано від митного контролю, йдеться у повідомленні.

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Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вживаються заходи для встановлення співучасників злочину, готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно.

В аеропорту Києва вилучили контрабанду цигарок на 10 мільйонів: дивіться фото

Фото Офісу генпрокурора