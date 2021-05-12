Іноземець обрав "зелений" коридор – спрощену систему контролю. У цьому випадку пасажир гарантував, що товари в його багажі не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження.

До теми Україна виходить ще з однієї угоди СНД щодо митної сфери

Годинники із радіацією

Однак під час проведення митного та прикордонного контролю на речі авіапасажира спрацювала радіологічна система "Янтар".

Після проведення контролю ручної поклажі за допомогою технічних засобів, у сумці авіапасажира митниками були виявлені номерні годинники, що мали підвищений радіаційний фон. Їх відібрали.

Серед вилученого:

годинник до літака з написом "5 днів"

годинник корабельний, каютний у комплекті з ключем, з відкривною кришкою під якою вибитий номер та напис "зроблено в СРСР"

годинник корабельний, каютний з відкривною кришкою.

Київські митники склали протокол про порушення митних правил.