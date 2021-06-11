Чоловіка, який побив працівника проросійського каналу "НАШ", можуть посадити на 5 років

Працівники прокуратури Києва повідомили про підозру у скоєнні злочину активісту-жителю Дніпра. Він 4 лютого нібито вихопив мікрофон з рук працівника проросійського телеканалу, а також завдав йому кілька ударів по обличчю.

Інцидент стався біля адмінбудівлі Шевченківського управління поліції, коли співробітник ТОВ "НАШ 365" готувався до виходу в прямий ефір. За даними слідства, патріотично налаштований чоловік навмисно перешкоджав діяльності проросійського журналіста.

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Відтепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі, якщо, провину чоловіка доведуть у суді.

Що відомо про напад на працівника проросійського телеканалу у Києві

4 лютого біля офісу каналу "НАШ" проходила акція, учасники якої вимагали закрити рупор Кремля в Україні. Там між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Після затримання кількох активістів деякі патріоти прийшли до Шевченківського управління поліції, де й нібито стався напад на працівника телеканалу з орбіти Євгена Мураєва.

Як кажуть правоохоронці, мешканець Дніпра нібито намагався зірвати роботу знімальної групи. Він буцімто наніс потерпілому два удари по обличчю та вирвав у нього з рук мікрофон.

Чи затримали фігуранта кримінального провадження поліцейські безпосередньо на місці події, невідомо. У прокуратурі кажуть, що лише зараз займаються обранням запобіжного заходу для підозрюваного.

Досудове розслідування інциденту триває.