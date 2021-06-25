Учасники протесту прийшли з плакатами. За правопорядком під час мирної акції стежили київські правоохоронці.

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Позиція активістів

Протест відбувся на проспекті Лобановського, 119. Активісти тримали в руках плакати "Баста підтримав окупацію Криму" та "Баста фінансує російську армію". Також учасники акції скандували: "Підтримуєш Басту – підтримуєш війну" та "Ганьба!".

Акція протесту минула мирно: дивіться відео

Як зазначив активіст Сергій Стерненко, Василя Вакуленка (справжнє ім'я репера) таки пустули в Україну, попри безліч підстав закрити йому в'їзд.

СБУ дала дозвіл проводити концерт. Просто зараз небайдужі збираються під Stereo plaza в Києві. Велика повага тим, хто прийшов. Ви – справжні громадяни,

– наголосив Стерненко.

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Фанати Басти "нічого не чули" про його погляди

Цікаво, що більшість із тих, хто прийшов на концерт, або відмовлялися спілкуватися з журналістами, або відповідали, що "мистецтво – поза політикою". Деякі фанати навіть заявили: "ніколи не чули" про те, що Баста незаконно приїжджав до Криму після окупації пів острова Росією.

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Як російський репер потрапив в Україну

Ще у вересні 2017 року СБУ повідомила реперу про заборону в'їзду на територію нашої держави. Мовилося про 3-річний термін. У вересні 2020 року Басту вилучили з "чорного списку" артистів, а отже – дозволили в’їзд в Україну.

У Мінкульті раніше пояснювали, що вносять артистів до "чорного списку" за поданням СБУ. Однак у випадку Басти такого подання вони не отримували.

Зверніть увагу! Загалом у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, зараз перебувають 200 людей. Останнім до "чорного списку" потрапив Філіп Кіркоров.

Що варто знати про Басту

Російський репер Баста підтримував російську агресію та окупації Криму, а також відвідував пів острів. Крім того, він брав участь у зйомках фільму про Кримський міст.

У травні музикант приїхав до Києва. На вулиці перехожий запитав, чий же Крим. Тоді охорона виконавця напала на чоловіка.



Українці вимагали заборонити концерт Басти / Фото Яна Доброносова