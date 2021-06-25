Відвідував Крим та підтримував окупації: активісти у Києві намагалися зірвати концерт Басти

У Києві біля концерт-холу StereoPlaza 25 червня зібралися кілька десятків активістів. Вони виступали проти концерту російського репера Басти в українській столиці.

Учасники протесту прийшли з плакатами. За правопорядком під час мирної акції стежили київські правоохоронці.

Важливо Обирав пісню про Кримський міст: в Україну з гастролями знову їде "кримнашист" Баста

Позиція активістів

Протест відбувся на проспекті Лобановського, 119. Активісти тримали в руках плакати "Баста підтримав окупацію Криму" та "Баста фінансує російську армію". Також учасники акції скандували: "Підтримуєш Басту – підтримуєш війну" та "Ганьба!".

Акція протесту минула мирно: дивіться відео

Як зазначив активіст Сергій Стерненко, Василя Вакуленка (справжнє ім'я репера) таки пустули в Україну, попри безліч підстав закрити йому в'їзд.

СБУ дала дозвіл проводити концерт. Просто зараз небайдужі збираються під Stereo plaza в Києві. Велика повага тим, хто прийшов. Ви – справжні громадяни,

– наголосив Стерненко.

Актуально Моргенштерна не впустять, але Баста зможе в'їхати в Україну, – Ткаченко

Фанати Басти "нічого не чули" про його погляди

Цікаво, що більшість із тих, хто прийшов на концерт, або відмовлялися спілкуватися з журналістами, або відповідали, що "мистецтво – поза політикою". Деякі фанати навіть заявили: "ніколи не чули" про те, що Баста незаконно приїжджав до Криму після окупації пів острова Росією.

Прихильник Басти захищає російського репера: дивіться відео

Як російський репер потрапив в Україну

Ще у вересні 2017 року СБУ повідомила реперу про заборону в'їзду на територію нашої держави. Мовилося про 3-річний термін. У вересні 2020 року Басту вилучили з "чорного списку" артистів, а отже – дозволили в’їзд в Україну.

У Мінкульті раніше пояснювали, що вносять артистів до "чорного списку" за поданням СБУ. Однак у випадку Басти такого подання вони не отримували.

Що варто знати про Басту

Загалом у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, зараз перебувають 200 людей. Останнім до "чорного списку" потрапив Філіп Кіркоров.

Російський репер Баста підтримував російську агресію та окупації Криму, а також відвідував пів острів. Крім того, він брав участь у зйомках фільму про Кримський міст.

У травні музикант приїхав до Києва. На вулиці перехожий запитав, чий же Крим. Тоді охорона виконавця напала на чоловіка.



Українці вимагали заборонити концерт Басти / Фото Яна Доброносова