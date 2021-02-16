Скандальний кредит: активісти просять владу зайнятися продовженням трамваю до центру Києва

Київ мав отримати гроші та втілювати проєкт продовження лінії швидкісного трамваю до станції метро "Палац Спорту" ще минулого року. Але заступник міністра фінансів Олександр Кава відмовився надати державні гарантії по кредиту.

Представники Кабміну відмовили владі Києва лише через бюрократичні перепони. Нібито через неправильно заповнену з боку КМДА заявку на отримання державних гарантій.

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Також у мінфіні аргументували відмову тим, що на 2021 рік у бюджеті столиці на проєктування лінії виділили лише 1,5 мільйона гривень замість 15.

Збирають підписи

З кінця 2020 року про проєкт продовження трамваю до центру міста забули, але гроші місто все ще може отримати.

Для того, щоб Київ не втратив можливості нарешті отримати швидкісний трамвай з Борщагівки до центру, активісти підготували відкрите звернення до голів фракцій Київради.

У документі політиків закликають:

Доручити КМДА найшвидше підготувати виправлену заявку на отримання державних гарантій під позику та відправити її до Мінфіну Александр Кава

Ініціювати виділення коштів на коригування техніко-економічного обґрунтування та проєктування трамваю у Центр (3+15 млн грн)

Продовження Борщагівського швидкісного трамвая в Центр – проєкт, який зекономить сотням тисяч жителів Борщагівки та Відрадного по кількадесят хвилин часу тільки на 1 одній поїздці. Про цю лінію активно розмовляють з 2015 року, а у 2020 році навіть з'явилось розпорядження голови КМДА Віталій Кличко. 20 років назад на вулиці Саксаганського закрили трамвайну лінію і напрямок окупували маршрутки та автомобілі, які дружно стали в заторі. А сьогодні один ваш підпис може повернути трамвай назад у Центр. Небайдужих закликаємо підписати це відкрите звернення - bit.ly/tram2center,

– зазначив активіст Олександр Рак.