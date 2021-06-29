Поліцейські забрали труну: почалися сутички на акції ФОПів у Києві – відео

У центрі Києві почалася акція протесту "Похорони мікробізнесу". Її проводить організація “Save ФОП”. Правоохоронці увірвалися в натовп, щоб забрати в активістів труну.

Через це почалися зіткнення активістів із поліцією. У мережі також оприлюднили відео сутичок.

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Правоохоронці забирають домовину у ФОПів: відео телеграму PavlovskyNews

Чому почалися зіткнення

Протестувальники на акцію прийшли з оркестром, який грав похоронний марш. Перед колоною йшли ще 2 людини, які тримали похоронний вінок.

Сутички почалися на майдані незалежності. Кілька правоохоронців у вишневих беретах накинулися та забрали труну. Після цього один з активістів сів у домовину, щоб її не забрали.

Акція "Похорони мікробізнесу" в Києві: відео телеграму PavlovskyNews

Затримання на акції

Проте його затримали та це спровокувало нові сутички. Також на відео видно й момент затримання іншого чоловіка. Чи забрали їх у відділок після цього – невідомо. Також наразі невідома загальна кількість затриманих.

Коли труну занесли в автобус поліції, люди вирішили перегородити дорогу. Їх одразу відтіснили та транспорт проїхав.

Сутички за похоронний вінок на акції ФОПів: відео телеграму PavlovskyNews

Згодом напади на похоронну символіку продовжилися. У активістів також намагалися забрати похоронний вінок. Це вдалося зробити лише під Офісом президента. Зіткнення в цьому місці продовжують виникати. Правоохоронці поки ніяк не коментували цю ситуацію.

Сутичка активістів і поліції біля Офісу президента: відео телеграму PavlovskyNews