У понеділок 24 травня зафіксували 402 інфікувань коронавірусом. Таким чином, загалом у Києві від початку пандемії виявили 204 678 хворих на коронавірус.
Актуально В Україні за добу виявили нових 2 608 випадків зараження COVID-19: статистика
Більше COVID-19 у столиці
- На жаль, за попередню добу від коронавірусної інфекції померли 12 осіб.
- За весь період пандемії летальних випадків у місті було 5 035.
- Одужали від коронавірусу 2 483 Киян.
- Загалом там вилікували 150 195 пацієнтів.
Яка ситуація в області
- За понеділок там зафіксували 170 нових випадків інфікування за добу.
- Тому наразі загальна кількість заражень на Київщині – 124 176 осіб.
- Одужали минулої доби 329 людей.
- А від початку пандемії ця цифра становить 116 286 пацієнтів.
- Померли за попередню добу 8 жителів Київщини.
- За весь час лікарі там не змогли врятувати 2 649 людей із COVID-19.
Всього в Україні COVID-19 інфікувалися 2 186 463 людини. З них одужали 1 975 064 особи. Кількість померлих зросла до 161 714 пацієнтів.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу