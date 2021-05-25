У Києві з початку пандемії вилікували понад 150 тисяч хворих на COVID-19

06:23

У Киві за минулу добу виявили більше на 277 нових випадків зараження коронавірусом, ніж за день до цього. Одужали ж там майже 2,5 тисячі людей, тепер їх понад 150 тисяч. Однак без летальних випадків, на жаль, не обійшлося.