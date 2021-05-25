У Києві з початку пандемії вилікували понад 150 тисяч хворих на COVID-19

25 травня 2021 , 06:23
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Джерело:

РНБО

У Киві за минулу добу виявили більше на 277 нових випадків зараження коронавірусом, ніж за день до цього. Одужали ж там майже 2,5 тисячі людей, тепер їх понад 150 тисяч. Однак без летальних випадків, на жаль, не обійшлося.

У понеділок 24 травня зафіксували 402 інфікувань коронавірусом. Таким чином, загалом у Києві від початку пандемії виявили 204 678 хворих на коронавірус.

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Більше COVID-19 у столиці

  • На жаль, за попередню добу від коронавірусної інфекції померли 12 осіб.
  • За весь період пандемії летальних випадків у місті було 5 035.
  • Одужали від коронавірусу 2 483 Киян.
  • Загалом там вилікували 150 195 пацієнтів.

Яка ситуація в області

  • За понеділок там зафіксували 170 нових випадків інфікування за добу.
  • Тому наразі загальна кількість заражень на Київщині – 124 176 осіб.
  • Одужали минулої доби 329 людей.
  • А від початку пандемії ця цифра становить 116 286 пацієнтів.
  • Померли за попередню добу 8 жителів Київщини.
  • За весь час лікарі там не змогли врятувати 2 649 людей із COVID-19.

Всього в Україні COVID-19 інфікувалися 2 186 463 людини. З них одужали 1 975 064 особи. Кількість померлих зросла до 161 714 пацієнтів.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олександр Марчак