У минулий понеділок – 17 травня було зафіксовано трохи менше інфікованих – 102 людини. Загалом у Києві від початку пандемії було виявлено 204 276 випадків.

До теми За добу в Україні виявили понад тисячу хворих на COVID-19

Скільки померло

За минулу добу, на жаль, у Києві від COVID-19 померли 6 людей. Загалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 5 023 людей.

Скільки одужало

За даними РНБО за минулу добу одужали 2 740 пацієнти. Загалом – 147 712.

Київщина

На Київщині за добу виявлено 75 випадків – від початку епідемії зафіксовано 124 006 випадків захворювання.

Від початку епідемії одужали від коронавірусу 115 957 осіб (за добу ніхто не помер). Загалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 2 641 людина.

В Україні

Станом на 24 травня в Україні зареєстровано більш ніж 2,1 мільйона інфікованих коронавірусом. За минулу добу в країні виявили 1 334 хворих.