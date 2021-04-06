Через підвищення цін у Києві: в АМКУ вирішили перевірити служби таксі
Через численні скарги жителів Києва в Антимонопольному комітеті почали перевірку дій трьох найпотужніших служб таксі, які діють у столиці – Uber, Bolt та Uklon, а також їх конкурентів.
Джерело:фейсбук Олексія Хмельницького
Як зазначив у фейсбуці керівник Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, служби таксі миттєво скористалися обмеженням проїзду в громадському транспорті. Через це вартість проїзду в таксі зросла у 2–3 рази. Тому посадовці збираються перевірити, чи не порушили служби закон.
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Попри роботу через додатки
Хмельницький написав, що найбільше кияни обурені ціновою політикою Uklon, Uber та Bolt, які перевозять більше пасажирів у столиці, аніж інші служби таксі. При цьому посадовець підкреслив, що дві компанії з цього переліку є іноземними, а всі вони працюють через додатки у смартфонах.
Крім того, вартість проїзду та індексація цін у цих компаніях вираховується системою за допомогою аналізу підвищення попиту. Проте чиновник натякнув на ймовірну змову таксистів.
Ситуація може свідчити про наявність в діях перевізників та особливо організаторів таких перевезень можливих ознак антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та/або зловживання монопольним становищем, – написав Хмельницький.
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