Через підвищення цін у Києві: в АМКУ вирішили перевірити служби таксі

Через численні скарги жителів Києва в Антимонопольному комітеті почали перевірку дій трьох найпотужніших служб таксі, які діють у столиці – Uber, Bolt та Uklon, а також їх конкурентів.

Як зазначив у фейсбуці керівник Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, служби таксі миттєво скористалися обмеженням проїзду в громадському транспорті. Через це вартість проїзду в таксі зросла у 2–3 рази. Тому посадовці збираються перевірити, чи не порушили служби закон.

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За словами посадовця, в Антимонопольному комітеті не в змозі ігнорувати таку велику кількість звернень, які надійшли до установи.

Попри роботу через додатки

Хмельницький написав, що найбільше кияни обурені ціновою політикою Uklon, Uber та Bolt, які перевозять більше пасажирів у столиці, аніж інші служби таксі. При цьому посадовець підкреслив, що дві компанії з цього переліку є іноземними, а всі вони працюють через додатки у смартфонах.

Крім того, вартість проїзду та індексація цін у цих компаніях вираховується системою за допомогою аналізу підвищення попиту. Проте чиновник натякнув на ймовірну змову таксистів.

Ситуація може свідчити про наявність в діях перевізників та особливо організаторів таких перевезень можливих ознак антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та/або зловживання монопольним становищем, – написав Хмельницький.

Справжній транспортний колапс розпочався у Києві зранку 5 квітня, як тільки через посилення карантину обмежили проїзд автобусами, трамваями, тролейбусами та метро. Місто зупинилося у заторах, а вартість дороги до офісу та з роботи для багатьох жителів столиці зросла у кілька разів.