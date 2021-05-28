Роботи триватимуть впродовж доби, 28 травня. Причиною став прорив цього трубопроводу напередодні.

Передісторія У Києві знову прорвало трубу: біля Ocean Plaza машини "пливуть" на дорозі

Що відомо про ремонтні роботи на Антоновича

  • Прорив магістральної труби біля Антоновича, 176, стався о 12:40 27 травня.
  • Через це на дорозі біля одного з найбільших ТРЦ – Ocean Plaza утворилося провалля.
  • Комунальники одразу провели земляні роботи та розрили частину вулиці Антоновича.
  • Виявилось, що прорвало магістральний трубопровід діаметром 1 метр.
  • Їм вдалось оперативно ліквідувати витік.
  • Оскільки цю тепломагістраль ввели в експлуатацію ще 1987 році, прийняли рішення замінити пошкоджену ділянку.

До слова Утворилась кількаметрова яма: відео наслідків прориву біля Ocean Plaza в Києві

  • Як повідомили у "Київтеплоенерго", прорив стався в ході гідравлічних випробувань.
  • До ліквідації аварійної ситуації залучили близько 25 співробітників аварійних бригад і 14 одиниць спецтехніки.