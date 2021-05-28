Роботи триватимуть впродовж доби, 28 травня. Причиною став прорив цього трубопроводу напередодні.
Передісторія У Києві знову прорвало трубу: біля Ocean Plaza машини "пливуть" на дорозі
Що відомо про ремонтні роботи на Антоновича
- Прорив магістральної труби біля Антоновича, 176, стався о 12:40 27 травня.
- Через це на дорозі біля одного з найбільших ТРЦ – Ocean Plaza утворилося провалля.
- Комунальники одразу провели земляні роботи та розрили частину вулиці Антоновича.
- Виявилось, що прорвало магістральний трубопровід діаметром 1 метр.
- Їм вдалось оперативно ліквідувати витік.
- Оскільки цю тепломагістраль ввели в експлуатацію ще 1987 році, прийняли рішення замінити пошкоджену ділянку.
До слова Утворилась кількаметрова яма: відео наслідків прориву біля Ocean Plaza в Києві
- Як повідомили у "Київтеплоенерго", прорив стався в ході гідравлічних випробувань.
- До ліквідації аварійної ситуації залучили близько 25 співробітників аварійних бригад і 14 одиниць спецтехніки.