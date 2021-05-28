Прорив біля Ocean Plaza в Києві: у КМДА обіцяють все полагодити за добу

07:40

У Києві перекрили рух на вулиці Антоновича через ремонт тепломережі. Тут напередодні, 27 травня, стався прорив труби. Комунальники мають замінити 100 метрів трубопроводу. У КМДА пообіцяли, що ремонт триватиме ще приблизно 1 добу – до суботи, 29 числа.