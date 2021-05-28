Прорив біля Ocean Plaza в Києві: у КМДА обіцяють все полагодити за добу

У Києві перекрили рух на вулиці Антоновича через ремонт тепломережі. Тут напередодні, 27 травня, стався прорив труби. Комунальники мають замінити 100 метрів трубопроводу. У КМДА пообіцяли, що ремонт триватиме ще приблизно 1 добу – до суботи, 29 числа.
Ремонт проводить "Київтеплоенерго". Наразі на місці витоку відбулися земляні роботи, визначили точне місце пошкодженого трубопроводу та виконали діагностику тепломережі.
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Що відомо про ремонтні роботи на Антоновича
- Прорив магістральної труби біля Антоновича, 176, стався о 12:40 27 травня.
- Через це на дорозі біля одного з найбільших ТРЦ – Ocean Plaza утворилося провалля.
- Комунальники одразу провели земляні роботи та розрили частину вулиці Антоновича.
- Виявилось, що прорвало магістральний трубопровід діаметром 1 метр.
- Їм вдалось оперативно ліквідувати витік.
- Оскільки цю тепломагістраль ввели в експлуатацію ще 1987 році, ухвалили рішення замінити пошкоджену ділянку.
- Як повідомили у "Київтеплоенерго", прорив стався в ході гідравлічних випробувань.
- До ліквідації аварійної ситуації залучили близько 25 співробітників аварійних бригад і 14 одиниць спецтехніки.
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