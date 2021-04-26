Дуже поспішав: Арестович заблокував рух пожежній машині на 1,5 години – відео

Через автівку позаштатного радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича рятувальники ДСНС не могли дістатися до місця умовної пожежі. Сталося це під час навчань у ЖК "Амурський" у Києві.

Одіозний блогер та позаштатний працівник ОП став одним з героїв випуску "ЗупиниЛося". Чергову серію проєкту знімали у Голосіївському районі на вулиці Михайла Ломоносова, де місцеві жителі організували навчання за участю ДСНС.

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Спецавтівки пожежників мали проїхати дворами до місць умовного загоряння, але зробити цього не могли через запарковані з порушеннями правил дорожнього руху машинами.

Залишив авто навіть без номера телефона

Одним з порушників виявився Олексій Арестович, чий білий позашляховик заважав проїзду спецтранспорту. При цьому власник іномарки не залишив навіть контактного номера під склом, за яким з ним могли б зв'язатись.

Доки інші автовласники від'їжджали та розчищали дорогу для машини ДСНС, транспорт Арестовича довелося об'їжджати. Крім того, через його автівку рятувальникам не вдалося дістати своє обладнання.

Коли ж радник Єрмака вийшов на вулицю та почав перепарковувати машину, до нього підійшов активіст та ведучий Костянтин Андріюк.

Під час спілкування з керівником "ЗупиниЛося" своє порушення Арестович визнав. Однак на всі аргументи про те, що квартира вщент згорає приблизно за 7 хвилин, а він заважав проїзду спецтранспорту протягом 90, працівник ОП мав свою відповідь.

За словами Арестовича, зазвичай він паркує машину та залишає під склом номер телефону, але цього разу він нібито поспішав.

Дивіться відео, як Олексій Арестович блокує проїзд пожежників у Києві (з 43:19):