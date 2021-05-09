У парку створили атмосферу типового радянського свята – із червоними прапорами, "ветеранами" в орденах та радянською музикою. Деякі люди прийшли на захід з портретами загиблих у Другій світовій війні родичів.

До теми Це вдячність і пам'ять, – Зеленський про День перемоги над нацизмом

Проносять комуністичну символіку

Попри те, що поліція перевіряє усіх людей й не пропускає у парк тих, хто має комуністичну символіку, дехто таки проносить її й демонструє журналістам.

Ця жінка показує футболку із радянським танком / Фото Ярослава Жуковська, "Громадське радіо".

Це радянська зірка. Вона заборонена в Україні, як символ тоталітарного режиму. Крім того, комуністичну символіку використовують проросійські бойовики на Сході Україні – вона стала також символом окупації Росією українських територій.

Люди принесли з собою музику / Фото Ярослава Жуковська, "Громадське радіо"

До речі! 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату обрали в СРСР, як момент завершення війни, хоча фактично бойові дії тривали до 2 вересня 1945 року.

Поліція слідкує за порядком

Правоохоронці слідкують за порядком – власників комуністичної символіки не пропускають у парк, перекрили рух від метро "Арсенальна" до Києво-Печерської лаври. Наряди поліції стоять через кожні 100 метрів.

Пресслужба поліції також повідомила, що затримали дрібного хулігана – 16-річний хлопець кинув "зігу" (нацистське вітання) біля парку Слави. На хлопця склали адмінпротокол.

Українці у Другій світовій війні

За різними оцінками, в Україні загинули від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 мільйонів. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

На боці Об’єднаних Націй українці воювали у складі армій Великої Британії та Канади — 45 тисяч осіб, Польщі — 120 тисяч, СРСР — близько 6 мільйонів, США — 80 тисяч і Франції — 6 тисяч. У самій Україні в лавах УПА перебувало до 100 тисяч осіб.

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже кілька років поспіль є квітка червоного маку – загальноприйнятий у світі символ відзначення пам’ятних днів.