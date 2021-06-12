Авто з номерами Подкопаєвої переїхало каченят: гімнастка каже, що не причетна

Мережу шокувало відео, на якому авто з номерними знаками олімпійської чемпіонки Лілії Підкопаєвої переїхало каченят у Києві. Сама гімнастка вже відреагувала на інцидент.

Подкопаєва запевнила, що ні вона особисто, ні її рідні до інциденту не причетні. Втім, номерний знак АА9669СС справді належить їй спортсменці.

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За словами зіркової гімнастки, цей номерний знак зареєстрований на її автомобіль Lexus. Водночас водій, який переїхав каченят, перебував за кермом Mercedes.

Наразі я і всі члени моєї родини у США, де мої діти закінчують навчальний рік. У день інциденту я перебувала у тренувальному гімнастичному таборі в штаті Теннессі,

– зазначила Подкопаєва.

Вона не розуміє, як її номерний знак потрапив до зловмисників. У зв'язку з цим жінка звертатиметься до правоохоронців. Питання вже вивчають юристи спортсменки.

До своїх дописів у соцмережах Подкопаєва прикріпила фотографію свого автомобіля Lexus, на якому видно номерні знаки, про які мовиться.



Подкопаєва показала свій Lexus з номерними знаками АА9669СС / Фото з інстаграму

Подкопаєвій погрожують у соцмережах

Водночас гімнастка поскаржилася, що її сім'я отримала багато повідомлень з погрозами та осудом. "Ми з любов'ю ставимося до тварин", – підкреслила Подкопаєва.

Й наголосила, що засуджує дії водія Mercedess і докладе максимум зусиль, аби встановити його особу. Зірка сподівається, що у цьому їй допоможе громадськість.