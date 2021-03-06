У Києві на Гостомельському шосе 6 березня зіткнулися 2 автівки. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинуло 2 людей.

Деталі ДТП у Києві

Водій автомобіля Renault рухався у напрямку Києва. В один момент він зіткнувся з Chevrolet, що їхав у протилежному напрямку.

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Наразі невідомо, хто з водіїв виїхав на зустрічну смугу. За даними телеграм-каналів, удар був такий сильний, що уламки розлетілися на десятки метрів.

Одну з автівок розвернуло на 180 градусів, а іншу – відкинуло на узбіччя до лісу.

Після зіткнення автомобіль Chevrolet почав горіти. На місце викликали рятувальників, але загоряння погасили водії, які зупинилися допомогти.

Що відомо про постраждалих

За попередніми даними, загинуло 2 людей.

Одного водія відвезли до лікарні.

Іншому водієві надавали допомогу на місці події.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Рух трасою – ускладнений.

Зверніть увагу! Вночі проти 6 лютого моторошна ДТП трапилася з українцями у Польщі. Внаслідок аварії загинуло 6 людей, ще 5 – перебувають у вкрай важкому стані. Попередня причина трагедії – водій не впорався з керуванням.