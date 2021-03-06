Авто почало горіти: у Києві трапилася смертельна ДТП
У Києві на Гостомельському шосе 6 березня зіткнулися 2 автівки. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинуло 2 людей.
Джерело:телеграм-канал "Київ Оперативний"
Деталі ДТП у Києві
Водій автомобіля Renault рухався у напрямку Києва. В один момент він зіткнувся з Chevrolet, що їхав у протилежному напрямку.
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Наразі невідомо, хто з водіїв виїхав на зустрічну смугу. За даними телеграм-каналів, удар був такий сильний, що уламки розлетілися на десятки метрів.
Одну з автівок розвернуло на 180 градусів, а іншу – відкинуло на узбіччя до лісу.
Після зіткнення автомобіль Chevrolet почав горіти. На місце викликали рятувальників, але загоряння погасили водії, які зупинилися допомогти.
Що відомо про постраждалих
- За попередніми даними, загинуло 2 людей.
- Одного водія відвезли до лікарні.
- Іншому водієві надавали допомогу на місці події.
Наразі на місці події працюють правоохоронці.
Рух трасою – ускладнений.
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