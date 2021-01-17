Автомобіль застрягнув у замерзлому озері Києва: вражаюче відео
У Київському озері застрягнув автомобіль / Скриншот з відео
У Дніпровськомі районі Києва в озеро заїхав автомобіль. Він застрягнув у водоймі.
Транспортний засіб довелось витягати. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Київ Оперативний".
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Як стався інцидент
"Нічого такого, просто водій Volkswagen намагався покататися на авто озером", – написали у публікації.
Що відбувається наразі
Наразі про постраждалих нічого невідомо. Автомобіль напівпідтопленим стоїть біля берега озера. Його намагаються витягнути.
Автомобіль застрягнув в озері Києва: дивіться відео
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