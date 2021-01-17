У Дніпровськомі районі Києва в озеро заїхав автомобіль. Він застрягнув у водоймі.

Транспортний засіб довелось витягати. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Київ Оперативний".

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Як стався інцидент

"Нічого такого, просто водій Volkswagen намагався покататися на авто озером", – написали у публікації.

Що відбувається наразі

Наразі про постраждалих нічого невідомо. Автомобіль напівпідтопленим стоїть біля берега озера. Його намагаються витягнути.

Автомобіль застрягнув в озері Києва: дивіться відео

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