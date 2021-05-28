Чоловіка привезли до суду в місті Ірпінь, однак провести засідання не встигли. Уродженець Азербайджану втік 28 травня приблизно о 14:30.

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В області організували кілька контрольно-пропускних пунктів з озброєними правоохоронцями. Зокрема, вони перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста Буча.

Окрім загальної інформації у мережі також поширили фото орієнтування на втікача. Там написано, що розшукують чоловіка, якого звати Мамедсой Афрас.

Його прикмети:

на вигляд йому 40-45 років;

зріст чоловіка приблизно 175 сантиметрів;

він середньої статури;

на момент втечі був у чорних штанах та білій футболці.



Орієнтування на втікача Мамедсоя Афраса / Фото "Сегодня"

Що про нього відомо

Чоловіка мали судити за те, що він обманював жінок, а коли вони приходили на побачення, грабував їх. Йому оголосили підозру за статтею про розбій. Якщо вину азербайджанця доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.