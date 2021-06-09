Трагедія сталася на вулиці Декабристів, 10, що у Дарницькому районі. Про це повідомив місцевий телеграм-канал "Дарниця Live".

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Обірвався ліфт на Декабристів. Є загиблий. Проблема несправності старих та нових ліфтів все більше стає актуальною для Дарницького району,

– йдеться у повідомленні.

Видання Obozrevatel, посилаючись на джерела у поліції Києва, інформує про те, що правоохоронці вже виїхали на місце події.

Співрозмовник додав, що у будинку на 16 поверсі нібито проводили ремонтні роботи. За попередніми даними, загиблий впав у шахту ліфта.

Схожі випадки в Україні: що відомо

У жовтні 2020 лікарі київської швидкої ледь не загинули у ліфті, що обірвався, коли вони їхали на виклик.

Окрім цього, у квітні 2021 року на шахті у Волинській області впав ліфт із шахтарями, тоді травм зазнали 9 людей.

Зверніть увагу! У Києві загалом експлуатується понад 22 тисячі ліфтів, близько 10 тисяч із них відпрацювали свій експлуатаційний термін, який становить 25 років. І хоч їх періодично ремонтують і продовжують термін експлуатації – потенційно небезпечним може бути кожен.