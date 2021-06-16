Батько прощається з сином: подробиці трагічної смерті лікаря-травматолога у Києві

Напередодні у столиці сталася жахлива аварія – п'яний пішохід штовхнув велосипедиста на вантажівку. На жаль, 27-річний лікар-травматолог загинув на місці. У мережі оприлюднили фото прощання батька зі загиблим сином.

Чоловік, який став жертвою трагічного інциденту, працював лікарем-травматологом у Київській міській клінічній лікарні №7.

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Батько прощається зі сином

У мережі оприлюднили трагічне фото – батько прощається зі своїм загиблим сином.

Наслідки страшної випадковості в Києві на Окружній: п'яного з 1.41 проміле хитнуло – велосипедиста кинуло на вантажівку і потім розірвало голову об бордюрний камінь. Він був без шолома, в ньому шанси були б,

– йдеться у повідомленні.



Прощання батька зі сином / Фото DTP.Kiev

Користувачі мережі відреагували на допис. Люди пишуть, що це наслідки відсутності велодоріжок, відокремлених від проїжджої частини, наголошують, що шолом міг би врятувати життя, та закликають бути взаємоввічливими та дотримуватися правил дорожнього руху.

Деталі жахливої ДТП

Свідки інциденту розповіли, що п'яний пішохід штовхнув велосипедиста на вантажівку. Після зіткнення чоловік впав та вдарився головою об бордюр. На жаль, шансів врятувати велосипедиста не було – він загинув на місці.

Пішохода вже затримали, а інцидент кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини. Якщо провину водія вантажівки визнає суд, йому загрожує до 9 років ув'язнення.

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