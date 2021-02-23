Батько 15-річної тіктокерки, якій всрал*сь мова, працював на держслужбі

Батько 15-річної тіктокерки Лізи Леоненко, яка заявила, що ненавидить українську мову, працював "ученим секретарем" в службі спецзв’язку та захисту інформації України. Він, начебто, підтримав позицію доньки.

Скандал навколо мовного питання продовжує переслідувати родину Леоненків, які мешкають у Києві.

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Нагадаємо, що дівчинка у тікток заявила, що не дружитиме з людьми, які розмовляють українською та сказала, цитуємо: "та всарл*сь мені ваша мова". Також вона додала, що "у Києві всі спілкуються російською, а українською говорять лише селюки".

Через висловлювання Ліза потрапила у скандал, але згодом таки вибачилась за свої слова.

Я прошу пробачення за негативне висловлювання щодо української мови. Це була реакція на образи у мій бік через погану вимову, коли говорю українською,

– зазначила вона.

Інший блогер Мирослав Олешко на YouTube опублікував розмову із тіктокеркою, у якій дівчинка сказала, що батьки в курсі цього скандалу й начебто порадили "послати на х*р цих дебіл*в".

Скриншот розмови тіктокерки

Скриншот відповіді тіктокерки

Журналісти Bihus.Info, своєю чергою, показали декларацію батька – Геннадія Леоненка. З’ясувалось, що він працював у Державній службі спецзв'язку та захисту інформації України. Його посада називалась – "учений секретар".

Скриншот декларації

Мама блогерки Ніна Леоненко є співвласницею відомого бренду випічки Panini Ukraine. Про це повідомив центр "Миротворець", який вніс усю родину Леоненко у свою базу, оскільки за дії неповнолітніх відповідальність повинні нести батьки.