При цьому кльов на водосховищі майже відсутній, що свідчить про дуже суттєве зменшення популяції фауни. Внаслідок знищення риби через екологічну катастрофу фактично кожні 3 – 5 кроків на березі можна побачити купи мертвих риб.
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Цілком ймовірно, що аналогічну ситуацію можна побачити й нижче по течії Дніпра, а не тільки на території Київського водосховища.
Можливий отруйний викид з Білорусі
Мертву рибу на Київському водосховищі можна побачити всюди / Фото з твіттеру Orwell was right
- Як зазначив у твіттері активіст із ніком Orwell was right, він пройшов узбережжям кілька кілометрів, але всюди бачив одну й ту саму ситуацію.
- Також, посилаючись на слова працівника ГЕС, користувач зазначив, що раніше вітер пригнав до берегів моря тони мертвої риби.
- Причини подібного мору риб залишаються невідомими. Але, на думку експертів, це ніяк не пов'язано з погодними умовами.
Загинули не тільки маленьки рибки / Фото з твіттеру Orwell was right
Хімія з полів – ні. Немає уздовж КВХ полів. Принаймні з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там не має. На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки,
– підкреслив активіст.
Точні причини екологічної катастрофи невідомі / Фото з твіттеру Orwell was right