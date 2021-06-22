При цьому кльов на водосховищі майже відсутній, що свідчить про дуже суттєве зменшення популяції фауни. Внаслідок знищення риби через екологічну катастрофу фактично кожні 3 – 5 кроків на березі можна побачити купи мертвих риб.

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Цілком ймовірно, що аналогічну ситуацію можна побачити й нижче по течії Дніпра, а не тільки на території Київського водосховища.

Можливий отруйний викид з Білорусі



Мертву рибу на Київському водосховищі можна побачити всюди / Фото з твіттеру Orwell was right

Як зазначив у твіттері активіст із ніком Orwell was right, він пройшов узбережжям кілька кілометрів, але всюди бачив одну й ту саму ситуацію.

Також, посилаючись на слова працівника ГЕС, користувач зазначив, що раніше вітер пригнав до берегів моря тони мертвої риби.

Причини подібного мору риб залишаються невідомими. Але, на думку експертів, це ніяк не пов'язано з погодними умовами.



Загинули не тільки маленьки рибки / Фото з твіттеру Orwell was right

Хімія з полів – ні. Немає уздовж КВХ полів. Принаймні з такими об'ємами хімікатів, щоб вбити ціле море. Заводів (українських) там не має. На мою думку, це міг бути якийсь ядовитий викид, але з території Білорусі. Більше не бачу звідки,

– підкреслив активіст.



Точні причини екологічної катастрофи невідомі / Фото з твіттеру Orwell was right