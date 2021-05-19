Свідки інциденту стверджують, що конфлікт спровокував кур'єр Glovo, який вкрай грубо порушив правила дорожнього руху. На зауваження про необхідність адекватно керувати транспортним засобом пілот мопеду відреагував, судячи з усього, не дуже коректно.

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Бійка сталася на світлофорі, коли водії чекали дозволеного для руху сигнала.

Що відомо про бійку за участю кур'єра Glovo у Києві

Точна причина потасовки між власником Skoda Octavia та пілота скутера невідома. За попередніми даними, кур'єр Glovo мав пропустити автівку на одному з перехресть, однак не зробив цього.

Вже після створення аварійної ситуації водії зустрілися на світлофорі на вулиці Івана Миколайчука.

Запис, яку зробив один з учасників руху, починається з моменту, коли водій Skoda ударив опонента. Втім, стверджувати, що бійку почав саме власник автівки, неможливо.

Отримавши легкий удар, чоловік на скутері досить потужно вдарив водія машини.

Після недовготривалої сутички кур'єр втік з місця події. Чи викликав потерпілий поліцію та звертався до швидкої, невідомо.

Дивіться відео бійки між кур'єром Glovo та власником Skoda у Києві: