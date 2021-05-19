На Березняках у Києві кур'єр Glovo побився з водієм легковика: відео

Черговий інцидент на дорозі столиці стався 18 травня на проспекті Івана Миколайчука. Внаслідок конфлікту між пілотом мопеда та водія легковика сталася коротка бійка.

Свідки інциденту стверджують, що конфлікт спровокував кур'єр Glovo, який вкрай грубо порушив правила дорожнього руху. На зауваження про необхідність адекватно керувати транспортним засобом пілот мопеду відреагував, судячи з усього, не дуже коректно.

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Бійка сталася на світлофорі, коли водії чекали дозволеного для руху сигнала.

Що відомо про бійку за участю кур'єра Glovo у Києві

Точна причина потасовки між власником Skoda Octavia та пілота скутера невідома. За попередніми даними, кур'єр Glovo мав пропустити автівку на одному з перехресть, однак не зробив цього.

Вже після створення аварійної ситуації водії зустрілися на світлофорі на вулиці Івана Миколайчука.

Запис, яку зробив один з учасників руху, починається з моменту, коли водій Skoda ударив опонента. Втім, стверджувати, що бійку почав саме власник автівки, неможливо.

Отримавши легкий удар, чоловік на скутері досить потужно вдарив водія машини.

Після недовготривалої сутички кур'єр втік з місця події. Чи викликав потерпілий поліцію та звертався до швидкої, невідомо.

Дивіться відео бійки між кур'єром Glovo та власником Skoda у Києві: