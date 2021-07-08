Матір потерпілого стверджує, що хлопчик просто проходив повз собаку, не робив різких рухів та не кричав. Лабрадор нібито просто накинувся на дитину та вкусив її за стегно.

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Власник собаки у цей час спокійно курив кальян та ніяк не реагував на агресивну поведінку тварини.

Замість вибачень погрожував поліцією



Сліди від укусу лабрадора / Фото "NEW Русанівка"

За словами жінки, коли власник собаки почув зауваження та невдоволення свідків, він почав грубіянити. Крім того, чоловік чомусь вирішив погрожувати постраждалим викликом поліції.

Доки учасники конфлікту з'ясовували стосунки, лабрадор накинувся на людину, що проїздила повз на самокаті.

За цей час, ми вислухали скільки нагород у собаки, як дитина спровокувала собаку, що ми не там йшли, брешемо, але тільки не вибачення і питання про самопочуття. Коли підтягнулися свідки, і людина зрозуміла, що поліцію ми все ж маємо намір чекати, почав йти. Ми пішли за ним, ще раз запропонували дочекатися поліцію і сфотографували. У відповідь почули багато гидоти і гучну незв'язну мову,

– написала у спільноті "NEW Русанівка" Євгенія Луковнікова.



Власник собаки поводився досить грубо / Фото "NEW Русанівка"

У коментарях до допису свідки зазначили, що власник пса довгий час вживав пиво та курив кальян, а доки він відпочивав лабрадор постійно намагався на когось напасти. Коли ж собака накинувся на дитину, чоловік, ймовірно, вже не міг його утримувати через алкогольне сп'яніння.

Мешканці Березняків та Русанівки також підкреслили, що постійно помічають небезпечних собак, яких вигулюють без намордника.