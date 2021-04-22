На Березняках у Києві ром вдарив чоловіка розбитою пляшкою: зав'язалася кривава бійка – відео
Надзвичайна подія сталася ввечері 21 квітня на проспекті Павла Тичини. Між місцевим мешканцем та нетверезим чоловіком стався серйозний конфлікт.
Джерело:Київ оперативний
Внаслідок чого чоловіки посварилися та почали битися, невідомо. Закінчилося все досить серйозними пораненнями одного з учасників бійки та затриманням іншого.
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Госпіталізували обох
- За попередніми даними, під час словесної перепалки ром розбив одну з пляшок та вдарив нею чоловіка в район печінки.
- Поранений також не залишився у стороні та почав бити опонента. Після кількох ударів по голові ром опинився на газоні. На нього впав і другий учасник бійки.
- Разом з одним з очевидців чоловіки тримали чоловіка, який тримав пляшки та намагався вирватися.
Внаслідок бійки обидва чоловіки опинилися у лікарні / Фото dtp.kiev.ua
На місце події прибули медики швидкої та поліцейські. Лікарі вирішили, що обидва чоловіки потребують госпіталізації.
За фактом бійки з пораненими слідчі відкрили кримінальне провадження. Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент, наразі невідомо.
Дивіться відео бійки чоловіків на Березняках:
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