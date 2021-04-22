На Березняках у Києві ром вдарив чоловіка розбитою пляшкою: зав'язалася кривава бійка – відео

Джерело:Київ оперативний
Надзвичайна подія сталася ввечері 21 квітня на проспекті Павла Тичини. Між місцевим мешканцем та нетверезим чоловіком стався серйозний конфлікт.
Внаслідок чого чоловіки посварилися та почали битися, невідомо. Закінчилося все досить серйозними пораненнями одного з учасників бійки та затриманням іншого.
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Внаслідок бійки обидва чоловіки опинилися у лікарні / Фото dtp.kiev.ua
На місце події прибули медики швидкої та поліцейські. Лікарі вирішили, що обидва чоловіки потребують госпіталізації.
За фактом бійки з пораненими слідчі відкрили кримінальне провадження. Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент, наразі невідомо.
Дивіться відео бійки чоловіків на Березняках: