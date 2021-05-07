На Березняках у Києві сталася пожежа в торговельному центрі: відео

Загоряння сталося на території підземного паркінгу ТЦ Silver Breeze ввечері 7 травня. Наразі інформації про потерпілих немає.

Всіх відвідувачів та працівників торговельного центру терміново евакуювали на вулицю. На місці події працюють бійці ДСНС та лікарі швидкої.

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На виклик про пожежу приїхали 4 автівки рятувальників. Вони фактично заблокували рух проспектом Павла Тичини та Дніпровською набережною.

Що відомо про пожежу в паркінгу Silver Breeze у Києві

Як зазначила в коментарі 24 каналу начальник відділу зв'язків із засобами масової інформаціїІ та роботи з громадськістю Светлана Водолага, на території паркінгу загорівся автомобіль.

Наразі рятувальники намагають загасити пожежу. Чи перекинувся вогонь на інші машини, невідомо.

Внаслідок інциденту, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Через що саме сталася пожежа, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Очевидці загоряння кажуть, що машину підпалили. Люди чули гучний хлопок, після чого автівка запалала.

Дивіться відео гасіння пожежі у підземному паркінгу ТЦ Silver Breeze на Березняках: