Без знижки на газ: скільки кияни заплатять за січневу "комуналку"
Тарифи на тепло та гарячу воду для жителів Києва залишили такими ж, як і попереднього опалювального сезону. Відтак знижки на газ кияни не отримали.
Джерело:УНІАН
Ціни на опалення та гарячу воду – незмінні з 2019 року. Про це заявив директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.
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Які тарифи на комуналку для киян
- Централізоване опалення – 1654,41 гривні за гігакалорію;
- Гаряча вода – 97,89 гривні за кубометр.
Знижки немає
Лопатін зазначив, що в січні сума в платіжках буде вищою через скасування урядом так "газової знижки" в цьому опалювальному сезоні.
За словами директора, у січні 2020 року сума тарифу за централізоване опалення була зменшена, бо природний газ подешевшав на 18%. Цьогоріч газ дорожчає. тож такої знижки не передбачили.
Лопатін додав, що в січні кияни спожили на 10% більше тепла, ніж у грудні 2020 року. Вочевидь, через морози.
Що цьому передувало
- З 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Через це по всій країні спалахнули протести.
- Згодом уряд встановив граничну ціну на газ: 6,99 гривні – за кубометр та 1,79 гривні – за транспортування.
- Наприкінці січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на опалення та воду в Україні не підійматимуть.
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