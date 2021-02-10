Ціни на опалення та гарячу воду – незмінні з 2019 року. Про це заявив директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

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Які тарифи на комуналку для киян

Централізоване опалення – 1654,41 гривні за гігакалорію;

Гаряча вода – 97,89 гривні за кубометр.

Знижки немає

Лопатін зазначив, що в січні сума в платіжках буде вищою через скасування урядом так "газової знижки" в цьому опалювальному сезоні.

За словами директора, у січні 2020 року сума тарифу за централізоване опалення була зменшена, бо природний газ подешевшав на 18%. Цьогоріч газ дорожчає. тож такої знижки не передбачили.

Лопатін додав, що в січні кияни спожили на 10% більше тепла, ніж у грудні 2020 року. Вочевидь, через морози.

Що цьому передувало