Без знижки на газ: скільки кияни заплатять за січневу "комуналку"

10 лютого 2021 , 12:33
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Джерело:

УНІАН

Тарифи на тепло та гарячу воду для жителів Києва залишили такими ж, як і попереднього опалювального сезону. Відтак знижки на газ кияни не отримали.

Ціни на опалення та гарячу воду – незмінні з 2019 року. Про це заявив директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

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Які тарифи на комуналку для киян

  • Централізоване опалення – 1654,41 гривні за гігакалорію;
  • Гаряча вода – 97,89 гривні за кубометр.

Знижки немає

Лопатін зазначив, що в січні сума в платіжках буде вищою через скасування урядом так "газової знижки" в цьому опалювальному сезоні.

За словами директора, у січні 2020 року сума тарифу за централізоване опалення була зменшена, бо природний газ подешевшав на 18%. Цьогоріч газ дорожчає. тож такої знижки не передбачили.

Лопатін додав, що в січні кияни спожили на 10% більше тепла, ніж у грудні 2020 року. Вочевидь, через морози.

Що цьому передувало