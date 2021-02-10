Без знижки на газ: скільки кияни заплатять за січневу "комуналку"

Джерело:УНІАН
Тарифи на тепло та гарячу воду для жителів Києва залишили такими ж, як і попереднього опалювального сезону. Відтак знижки на газ кияни не отримали.
Ціни на опалення та гарячу воду – незмінні з 2019 року. Про це заявив директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.
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Лопатін зазначив, що в січні сума в платіжках буде вищою через скасування урядом так "газової знижки" в цьому опалювальному сезоні.
За словами директора, у січні 2020 року сума тарифу за централізоване опалення була зменшена, бо природний газ подешевшав на 18%. Цьогоріч газ дорожчає. тож такої знижки не передбачили.
Лопатін додав, що в січні кияни спожили на 10% більше тепла, ніж у грудні 2020 року. Вочевидь, через морози.