Білборд із гербом контррозвідки під посольством Росії у Києві демонтували: відео
Невідомі 21 січня зрізали білборд з гербом української контррозвідки, встановлений біля посольства Росії в Києві. Спробу його демонтажу фіксували й раніше.
У Києві зірвали білборд з гербом контррозвідки
Про демонтаж білборда ввечері 21 січня повідомив у фейсбуці глава одного з підрозділів "Муніципальної варти" Києва Сергій Бондар. Згодом цю інформацію підтвердив й активіст та лідер організації "Суспільство майбутнього" Євген Карась.
Читайте також Орел стискає двоголову гадюку: контррозвідка муралом та білбордами "привітала" дипломатів РФ
Жителі Солом'янки помітили, що білборд із гербом контррозвідки СБУ намагаються демонтувати.
Після цього біля посольства Росії у Києві зібралися активісти. Підрядник, відповідальний за демонтаж білборда, заявив, що він його і встановлював.
За інформацією Vgorode, активістам вдалося домогтися відповіді від нього. Підрядник заявив, що білборд повернуть через тиждень.
У столиці демонтували білборд з гербом контррозвідки: відео
Інші спроби демонтажу білборда
- За словами, активістів, це не перша спроба демонтувати білборд. Комунальники намагалися його знести ще 7 липня 2020 року.
- Однак через супротив громадськості білборд тоді все ж повернули на місце.
Поділитися новиною