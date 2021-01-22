Невідомі 21 січня зрізали білборд з гербом української контррозвідки, встановлений біля посольства Росії в Києві. Спробу його демонтажу фіксували й раніше.

У Києві зірвали білборд з гербом контррозвідки

Про демонтаж білборда ввечері 21 січня повідомив у фейсбуці глава одного з підрозділів "Муніципальної варти" Києва Сергій Бондар. Згодом цю інформацію підтвердив й активіст та лідер організації "Суспільство майбутнього" Євген Карась.

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Жителі Солом'янки помітили, що білборд із гербом контррозвідки СБУ намагаються демонтувати.

Після цього біля посольства Росії у Києві зібралися активісти. Підрядник, відповідальний за демонтаж білборда, заявив, що він його і встановлював.

За інформацією Vgorode, активістам вдалося домогтися відповіді від нього. Підрядник заявив, що білборд повернуть через тиждень.

У столиці демонтували білборд з гербом контррозвідки: відео

Інші спроби демонтажу білборда

За словами, активістів, це не перша спроба демонтувати білборд. Комунальники намагалися його знести ще 7 липня 2020 року.

Однак через супротив громадськості білборд тоді все ж повернули на місце.

Довідка. Білборд з гербом української контррозвідки встановили в День Росії в червні 2020 року. Він має служити своєрідним нагадуванням про те, що проти сил російської окупації існує протидія у вигляді контррозвідки України. Ініціювала встановлення білборда СБУ.