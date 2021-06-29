У Білій Церкві чоловік пошкодив поліцейським авто та погрожував ножем: відео

Багатьом екіпажам патрульної поліції Білої Церкви довелося застосовувати сили проти чоловіка, який порушував спокій сусідів та являв собою небезпеку для оточуючих. Інцидент стався 26 червня на вулиці Леваневського.

Про чоловіка, який неадекватно поводиться, патрульні дізналися від місцевої жительки. Жінка розповіла правоохоронцям, що невідомий вештається під'їздом та сильно стукає у двері квартир.

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Також, за словами заявниці, зловмисник погрожував її сусіду ножем.

Працювали спецпризначенці

Після конфлікту між двома чоловіками у під'їзді будинку зловмисник побіг у невідомому напрямку.

Під час втечі зловмисник ножем подряпав автівку патрульної поліції, яка стояла неподалік від будинку.

Патрульні та бійці взводу ТОР обстежили територію неподалік від місця злочину. Вони побачили чоловіка, схожого на правопорушника.

Коли підозрюваний помітив правоохоронців, він дістав ніж та почав кричати, що покінчить із життям.

На всі вмовляння сховати зброю та заспокоїтися чоловік ніяк не реагував. Тому правоохоронцям довелося відбирати ніж силою. Зловмисника затримали.

На місце події викликали слідчих, які задокументували інцидент. Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.

Дивіться відео затримання чоловіка з ножем у Білій Церкві: