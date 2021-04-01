Повалив та почав душити: дорослий чоловік напав на 14-річну дівчину в Білій Церкві

У Білій Церкві на Київщині 1 квітня чоловік здійснив напад на незнайому 14-річну дівчину. Він у цей момент був на підпитку. Після затримання зловмисник не зміг пояснити, чому зненацька кинув, а потім почав душити випадкову перехожу.

58-річний чоловік до нападу сварився зі своєю супутницею. У його крові виявили 1,37 проміле алкоголю.

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Результат аналізу на вміст алкоголю в крові / Фото Поліція Білої Церкви

Детальніше про інцидент

Як розповіла поліції постраждала, вона проходила повз пару, яка сварилась. Потім чоловік покинув суперечку та напав на неї.

Про сам інцидент поліцію повідомив 35-річний співробітник Державної служби охорони. Він разом із іншими перехожими затримав зловмисника та чекав на приїзд правоохоронців.



Зловмисник після затримання перехожими / Фото поліція Білої Церкви

Що загрожує за це правопорушення

Поліція відкрила провадження за статтею про хуліганство. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому можуть загрожувати різні покарання:

штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень;

6 місяців в'язниці;

2 роки умовного ув'язнення.