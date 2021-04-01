Повалив та почав душити: дорослий чоловік напав на 14-річну дівчину в Білій Церкві

Джерело:Поліція Білої Церкви
У Білій Церкві на Київщині 1 квітня чоловік здійснив напад на незнайому 14-річну дівчину. Він у цей момент був на підпитку. Після затримання зловмисник не зміг пояснити, чому зненацька кинув, а потім почав душити випадкову перехожу.
58-річний чоловік до нападу сварився зі своєю супутницею. У його крові виявили 1,37 проміле алкоголю.
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Результат аналізу на вміст алкоголю в крові / Фото Поліція Білої Церкви
Як розповіла поліції постраждала, вона проходила повз пару, яка сварилась. Потім чоловік покинув суперечку та напав на неї.
Про сам інцидент поліцію повідомив 35-річний співробітник Державної служби охорони. Він разом із іншими перехожими затримав зловмисника та чекав на приїзд правоохоронців.
Зловмисник після затримання перехожими / Фото поліція Білої Церкви
Поліція відкрила провадження за статтею про хуліганство. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому можуть загрожувати різні покарання: