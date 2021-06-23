За попередньою інформацією, жіночку, яка не могла рівно йти, але сіла за кермо, побачив один з учасників дорожнього руху. Саме він викликав патрульних та їхав за порушницею ПДР.

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Незабаром машину жінки зупинили правоохоронці.

Від тесту на драгері відмовилася

Зрозуміти, що водійка перебуває у стані алкогольного сп'яніння, поліцейським було дуже легко. Оскільки автовласниця поводилася надто типово. Крім того, від неї смерділо перегаром.

Судячи з запису розмови жінки з правоохоронцями, жінка ледве стояла на ногах. Для того, щоб перебувати у вертикальному положенні, вона трималася за дверцята.

Інспекторам поліції порушниця хамила та пропонувала їм "ловити злочинців".

У перебуванні за кермом у нетверезому стані керманичка машини не зізналася. Проходити перевірку за допомогою драгера порушниця відмовилася. Тому щодо неї склали відповідний протокол.

Якщо суд визнає жінку винною у нетверезому керуванні, їй загрожує до 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, служителі Феміди можуть забрати у неї права на рік.

Чи довелося поліцейським викликати евакуатор, невідомо. Ймовірно, до жінки приїздив її чоловік, якому могли передати керування транспортним засобом.

Дивіться відео спілкування патрульних із нетверезою водійкою: