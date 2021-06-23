У Білій Церкві копи спіймали за кермом вкрай нетверезу та скандальну жінку: відео 18+

Чергову водійку, яка перебувала за кермом у п'яному вигляді, зупинили патрульні Білої Церкви вночі 22 червня. Жінка ледве трималася на ногах, однак намагалася розповісти правоохоронцям, що нічого не порушувала.

За попередньою інформацією, жіночку, яка не могла рівно йти, але сіла за кермо, побачив один з учасників дорожнього руху. Саме він викликав патрульних та їхав за порушницею ПДР.

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Незабаром машину жінки зупинили правоохоронці.

Від тесту на драгері відмовилася

Зрозуміти, що водійка перебуває у стані алкогольного сп'яніння, поліцейським було дуже легко. Оскільки автовласниця поводилася надто типово. Крім того, від неї смерділо перегаром.

Судячи з запису розмови жінки з правоохоронцями, жінка ледве стояла на ногах. Для того, щоб перебувати у вертикальному положенні, вона трималася за дверцята.

Інспекторам поліції порушниця хамила та пропонувала їм "ловити злочинців".

У перебуванні за кермом у нетверезому стані керманичка машини не зізналася. Проходити перевірку за допомогою драгера порушниця відмовилася. Тому щодо неї склали відповідний протокол.

Якщо суд визнає жінку винною у нетверезому керуванні, їй загрожує до 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, служителі Феміди можуть забрати у неї права на рік.

Чи довелося поліцейським викликати евакуатор, невідомо. Ймовірно, до жінки приїздив її чоловік, якому могли передати керування транспортним засобом.

Дивіться відео спілкування патрульних із нетверезою водійкою: