У Білій Церкві мати з дітьми влаштувала пікнік на вічному вогні: смажили зефір – відео

У Білій Церкві 25 березня мати з 2 дітьми смажили зефір на вічному вогні у парку Слави. Діти кидали у полум’я листя, гілочки й розважалися. Їхня мати все знімала на відео та сміялась.

У цей час їх теж знімали на відео й опублікували його у місцевому телеграм-каналі "Біла Церква – без табу". Це зробив неповнолітній хлопець, який не наважився підійти до цієї родини й зробити зауваження дорослій жінці.

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Мама вчить дурницям

Відео розлетілось мережею та обурило людей – адже цей вогонь не місце для пікніка. Він символізує пам'ять за загиблими у війні.

Автор допису у телеграмі пише, що у місті достатня кількість дитячих майданчиків – можна знайти розваги для дітей.

А тут мама вчить дітей дурницям,

– йдеться у повідомленні.

Кадрами зацікавились й у поліції – там будуть з’ясовувати всі факти й дадуть правову оцінку інциденту.

У Білій Церкві мати з дітьми влаштувала пікнік на вічному вогні: дивіться відео