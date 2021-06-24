Схопили в останній момент: у Білій Церкві патрульні врятували вагітну від самогубства – відео

Інспекторам патрульної поліції Білої Церкви довелося врятувати життя вагітній жінці, яка намагалася стрибнути з висоти. Правоохоронці схопили її за руку в останній момент.

Як зазначили патрульні, інцидент стався 23 червня на вулиці Молодіжній. До копів звернулися місцеві мешканці, які побачили жінку, що кликає на допомогу з вікна багатоповерхівки.

Дивіться також Вбивство й підпал у Білогородці: підозрюваний кілька разів повертався на місце злочину, – ЗМІ

Коли на місце прибули інспектори поліції, вони побачили вагітну, яка мала наміри накласти на себе руки.

Побачила лікарів та побігла стрибати

Поліцейські намагалися вмовити жінку не стрибати з висоти. Однак та, як тільки побачила медиків швидкої, побігла до балкону.

Жінка збиралася пірнути вниз, але в останній момент поліцейські схопили її за руку та затягнули до кімнати.

Медики зазначили, що у громадянки сталася передпологова депресія.

Правоохоронці хотіли вмовити жінку пройти до карети швидкої, однак та ніяк не реагувала на слова патрульних. Згодом жінку віднесли вниз медики та один з поліцейських.

Наразі життю та здоров'ю матері і дитини нічого не загрожує.

Дивіться відео врятування вагітної у Білій Церкві: