Схопили в останній момент: у Білій Церкві патрульні врятували вагітну від самогубства – відео
24 червня 2021 , 18:57Читать новость на русском
Джерело:патрульна поліція Білої Церкви
Інспекторам патрульної поліції Білої Церкви довелося врятувати життя вагітній жінці, яка намагалася стрибнути з висоти. Правоохоронці схопили її за руку в останній момент.
Як зазначили патрульні, інцидент стався 23 червня на вулиці Молодіжній. До копів звернулися місцеві мешканці, які побачили жінку, що кликає на допомогу з вікна багатоповерхівки.
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Коли на місце прибули інспектори поліції, вони побачили вагітну, яка мала наміри накласти на себе руки.
Побачила лікарів та побігла стрибати
- Поліцейські намагалися вмовити жінку не стрибати з висоти. Однак та, як тільки побачила медиків швидкої, побігла до балкону.
- Жінка збиралася пірнути вниз, але в останній момент поліцейські схопили її за руку та затягнули до кімнати.
- Медики зазначили, що у громадянки сталася передпологова депресія.
Правоохоронці хотіли вмовити жінку пройти до карети швидкої, однак та ніяк не реагувала на слова патрульних. Згодом жінку віднесли вниз медики та один з поліцейських.
Наразі життю та здоров'ю матері і дитини нічого не загрожує.
Дивіться відео врятування вагітної у Білій Церкві: