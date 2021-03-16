У Києві у Дарницькому районі нарешті міняють таблички із назвою вулиці "Російська". Київрада ще влітку 2020 року ухвалила рішення про нову назву цього топоніму.

Вулиця тепер має ім’я героя сучасної російсько-української війни Юрія Литвинського. Він загинув на Донбасі від кулі російського снайпера.

Читайте також Квартира біля метро: у Києві будують житловий комплекс впритул до станції "Оболонь"

Нові адресні покажчики

Комунальники зняли таблички зі старою назвою – "вулиця Російська" та прикріпили на будинках нові.

На сторінці КП "Керуюча компанія Дарницького району міста Києва" у фейсбуці зазначають, що таблички поміняли на тих спорудах, які обслуговує їх підприємство.

Вулицю перейменували торік

Зазначимо, що рішення про перейменування цієї вулиці Київрада ухвалила 28 липня 2020 року.

Вулиця Російська у Дарницькому районі пролягає від вулиці Ревуцького до Россошанської вулиці. Її перейменовано на честь Литвинського Юрія Олексійовича,

– йшлося у повідомленні пресслужби КМДА.

Литвинський Юрій Олексійович – активний учасник Революції Гідності, полковник резерву (посмертно), боєць батальйону оперативного призначення "Донбас" Національної гвардії України. Брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ. Загинув від кулі російського снайпера.